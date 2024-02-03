Інвалідам та обмежено придатним чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК – для кого зроблять виняток

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Усім інвалідам та обмежено придатним чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК. Такий пункт містить у собі оновлений законопроект про мобілізацію

Усім інвалідам та обмежено придатним чоловікам доведеться заново проходити обстеження. Про це розповідає НСН з посиланням на ITD.RADA.GOV.UA.

Ні для кого не секрет, що немало українських чоловіків, які до війни були цілком здоровими, після оголошення воєнного стану раптово стали інвалідами, і, відповідно, непридатними до мобілізації.

Отже тепер, якщо цей законопроект ухвалять, усіх чоловіків, щодо яких є сумнів в їхній неспроможності воювати, відправлять на повторне медичне обстеження. Крім того, повторно пройти ВЛК доведеться й чоловікам, які були визнані обмежено придатними.

“В прикінцевих положеннях визначено: повторне медичне обстеження громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом; медичний переогляд громадян чоловічої статті віком 25-55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, хто отримав інвалідність під час захисту Вітчизни, а також тих, хто має відсутності кінцівки внаслідок її ампутації)”, – повідомляє народна депутатка.

Інвалідам та обмежено придатним чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК

Для деяких чоловіків зроблять виняток

Водночас для деяких чоловіків усе ж зроблять виняток, навіть якщо інвалідність їм було встановлено вже під час дії воєнного стану. Йдеться насамперед про громадян, в яких є очевидні ознаки інвалідності. Наприклад, у них немає кінцівки. Крім того, не чіпатимуть також чоловіків, які отримали інвалідність вже на фронті під час військових дій.

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