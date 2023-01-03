Індексація пенсій – коли в Україні зроблять перерахунок виплат

У Міністерстві соціальної політики розповіли, коли відбудеться індексація пенсій у 2023 році

Мінсоцполітики віднайде ресурси для індексації пенсій у березні. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Про це розповідає НСН

У березні запланована індексація пенсій

«Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні», – пояснила посадовиця..

Водночас вона зазначила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців, оскільки лікарняними та субсидіями опікуватимуться новоутворені структури в межах фонду.

У 2023 році на українців чекає низка важливих змін, серед яких збільшення пенсійного стажу. Це пов’язано з чинною пенсійною реформою.

Раніше повідомлялося, що не зважаючи на війну, уряд планує провести у 2023 році індексацію пенсій. Як наголосив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

Джерело

Вихід на пенсію в Україні — що зміниться у 2023 році