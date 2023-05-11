Ідентифікаційний код – з якого віку можна оформити і навіщо він дитині

В Україні паспорт громадянина неповнолітні особи можуть отримати з 14 років. З якого віку можна оформити ідентифікаційний код

З набуттям 14-річного віку стає можливим отримання ідентифікаційного коду. Проте навіщо він потрібен дитині, яка не працює та не сплачує податки?

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

З якого віку можна оформити ідентифікаційний код

В Україні батьки можуть оформити дитині ідентифікаційний код у двох випадках:

під час державної реєстрації народження дитини

після того, як дитині виповнилося 14 років

У першому випадку Облікова картка фізичної особи не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження.

У другому випадку реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться у заяві-анкеті, яка подається під час оформлення паспорта громадянина України. При цьому Облікова картка фізичної особи все ще так само не заповнюється.

Навіщо дитині так рано мати ідентифікаційний код

Отримання паспорта громадянина України та картки платника податків є взаємопов’язаним процесом, адже без другого не буде першого. Таким чином тільки-но дитині виповнилося 14 років, вона набуває нових прав, які стають можливими саме завдяки наявності документів.

Серед них:

самостійно розпоряджатися своїми коштами

відкривати банківські рахунки

розпоряджатися аліментами

здійснювати права на результати своєї творчої чи інтелектуальної діяльності

можливість укладати правочини в електронній формі

самостійно пересуватися країною різними видами транспорту, крім авто

виконувати легку фізичну чи інтелектуальну роботу в період канікул

Тобто бачимо, що дитина, яка отримала статус неповнолітньої, може мати ширший перелік можливостей, якщо має ідентифікаційний код і паспорт.

Як зробити дитині картку платника податків

Подати до фіскального органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР.

Разом з нею потрібно пред’явити документ, що посвідчує людину, в якому міститься інформація, необхідна для реєстрації, реквізити (ПІБ, дата народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

Облікові картки дітей до 14 років подаються батьками або одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, який посвідчує особу одного із батьків.

Якщо свідоцтво про народження особи до 14 років видали не українською, подається його засвідчений переклад українською мовою та копія.

Ідентифікаційний код можна отримати протягом трьох робочих днів із дня звернення.

Зверніть увагу: українці, які не мають постійного місця проживання або тимчасово перебувають не у своєму населеному пункті, повинні звернутися до будь-якого фіскального органу. Строк видачі збільшиться до тижня.

На відміну від паспорта, ідентифікаційний код не потрібно змінювати протягом тижня. Він залишається єдиним.

Коли потрібно оформлювати паспорт

Оформити перший паспорт потрібно протягом місяця від моменту 14-річного дня народження. Однак ніякого покарання за несвоєчасність немає, адже ви заплатите за виготовлення документа.

Перший паспорт у формі картки видається на 4 роки. Тобто у віці 18 років його потрібно замінити на інший.

Для отримання послуги з собою треба мати:

свідоцтво про народження

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності)

документи, що посвідчують особу хоча б одного з батьків

Крім того, з 14 років можна використовувати цифровий паспорт в застосунку “Дія”. Однак авторизуватися в ньому можна лише за наявності банківського рахунку через BankID.

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