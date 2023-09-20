Які туристичні гаджети можуть боротися з холодом – ТОП-5

Українцям варто заздалегідь готуватися до зими. Окрім запасу продуктів, стануть у нагоді туристичні гаджети, які можуть боротися з холодом

В умовах проблем з енергосистемою взимку чи негоди в місті часто буває непросто. Вдома варто мати запас продуктів, які не вимагають довгого готування або одразу готові до вживання.

Треба також продумати, як зігрітися та втримати тепло. На допомогу приходять гаджети. Про це розповідає НСН.

5 сучасних технологічних пристроїв, які можуть боротися із холодом

Кишеньковий обігрівач

Такі гаджети нагадують туристичні та військові пакети-грілки для рук, однак вони не одноразові. Зазвичай мають кілька режимів нагрівання, а перемикати температуру можна за допомогою Bluetooth з телефона.

Куртка з підігрівом

На противагу звичайним пуховикам, у таких гаджетів можна контролювати внутрішню температуру за допомогою підігріву спини, грудей і кишень. Діапазон роботи — від -23 градусів до 12 градусів Цельсія. Є варіанти у вигляді жилета.

Туристичні гаджети, які можуть боротися з холодом

Рукавички з підігрівом

Якщо є проблема зігріти лише руки — рукавички, що використовують технологію, аналогічну попередній можуть допомогти. Їх зазвичай роблять на гумках, аби не загубити. Має три налаштування нагріву і можуть працювати від свого акумулятора до шести годин.

Устілки з підігрівом

Водостійкі гаджети, які можуть працювати до шести годин поспіль. Акумулятори зйомні та заряджаються через USB.

Сучасний термос

Найпростіший спосіб зігрітися — випити чи з’їсти чогось гарячого. Тут на допомогу приходять термоси. У сучасному варіанті — кухоль з контрольованою температурою. Можна встановити температуру, яку він має підтримувати. Акумулятора вистачає на кілька годин.

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