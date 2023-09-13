Як зберегти тепло в оселях – треба зробити 5 простих речей

Цієї зими українці мають особливо серйозно поставитись до питання енергозбереження. НСН розповідає про 5 простих речей, які допоможуть зберегти тепло в оселях

У холодну пору року та в умовах тимчасових відключень електроенергії важливо знати, як зберегти тепло в приміщені. При цьому використання деяких хитрощів дозволить зігрітися у квартирах, заодно знизивши рахунки.

Як відомо, холод в оселі створює дискомфорт, погано впливає на організм, Також прохолодне повітря створює потенційні проблеми, такі як вогкість і пліснява всередині будинку,

Як зберегти тепло в оселях – поради

1. Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла. Найкраще, щоб штори були товсті, тому що вони перешкоджають витоку тепла, особливо якщо у вас протяги.

2. Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.

3. Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.

4. Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.

5. Приберіть з радіаторів опалення декоративні панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.

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