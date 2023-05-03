Які цілі двох останніх ракетних ударів по Україні – повідомила британська розвідка

Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування (КРПБ) по Україні. Це були перші подібні атаки за 50 днів після 9 березня. Британська розвідка назвала цілі ракетних ударів по Україні

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням КРПБ Х-101 і Х-555.

За даними британської розвідки, в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси КРПБ.

“Типи об’єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України”, – зазначають у Міноборони Британії

Британська розвідка назвала цілі двох останніх ракетних ударів по Україні

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія використовує неефективний процес націлювання і надає пріоритет передбачуваної військової необхідності запобігання супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів.

Нагадаємо, уночі 3 квітня, росіяни запустили по Україні 26 іранських дронів. 21 ударний безпілотник українські захисники збили. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

Таким чином, це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.

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