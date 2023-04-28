Причиною ракетних ударів по Дніпру могла стати необережність пресцентру Повітряних Сил ЗСУ – експерти

Причиною ракетних ударів по Дніпру 28 квітня могла стати необережність пресцентру Повітряних Сил ЗСУ. Про це пише, посилаючись на експертів у сфері протиповітряної оборони «Військовий Кур’єр», передає НСН.

В чому необережність?

У опублікованому позавчора Повітряними Силами відео на YouTube «ЗРК Patriot на бойовому чергуванні в Україні!» є фрагмент, де український командир дивізіону зенітно-ракетного комплексу Patriot дає коментар. При цьому, у нього на рукаві чітко видно шеврон 138-ї зенітної ракетної бригади ЗСУ, яка дислокується у Дніпрі – інформація про це є навіть у Вікіпедії.

Як зазначають опитані «Військовим Кур’єром» експерти, росіяни, дізнавшись з цього відео, яка військова частина Повітряних Сил ЗСУ використовує Patriot, могли спробувати таким чином виявити позиції цих комплексів. Для цього російські терористи атакували ракетами Дніпро, щоб у відповідь викликати спрацювання комплексів Patriot. Саме таким чином, росіяни могли спробувати встановити район розміщення американських ЗРК в Україні, швидкість їхнього приведення у бойову готовність та ефективність у знищенні російських ракет.

Експерти наголошують, що дії прес-служби Повітряних Сил ЗСУ, виглядають, як мінімум непрофесійно. Оскільки, вона не подбала про захист від ворога цінної інформації про найменування військової частини, яка використовує комплекси Patriot та район їхньої дислокації. Крім того, через таку помилку, на небезпеку наражається і особовий склад цієї військової частини, і техніка, отримана від західних партнерів і мирні мешканці українського міста.

На думку «Військового Кур’єра», особливо прикро спостерігати такий провал прес-служби Повітряних Сил на тлі суворих обмежень для журналістів щодо роботи у районах бойових дій. Адже, досвідчені військові репортери з акредитацією Міністерства оборони України, не припускалися таких дитячих помилок, які, зрештою, призводять до недитячих і дуже сумних наслідків.

У свою чергу, видання вкотре закликає українських військових, як у районах бойових дій, так і в тилу, максимально уважно ставитись до заходів безпеки. Зокрема, не поширювати будь-яку важливу для противника інформацію, яка дозволить йому встановити назву частини, чисельність особового складу, кількість та тип озброєння, які беруть участь у виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинули 31-річна жінка і її 2-річна донька.

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