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Cуспільство

Які послуги стали недоступні без військового квитка – перелік

Автор -
Журналіст
Які послуги стали недоступні без військового квитка - перелік

Українцям розповіли, які послуги стали недоступні в Україні та за її межами без військового квитка для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це розповів голова Мін’юсту Денис Малюська, передають «Новини України – НСН».

Недоступні послуги за кордоном

Без військового квитка чоловікам у віці від 18 до 60 років неможливо отримати такі консульські послуги за кордоном:

  • отримати паспортний документ;
  • одержати посвідчення довіреностей та договорів;
  • засвідчити документи;
  • зареєструвати акт цивільного стану.

Які послуги стали недоступні без військового квитка – перелік

Які послуги стали недоступні без військового квитка - перелік

Денис Малюська

При цьому є послуги, які надаються у будь-якому випадку громадянам України, навіть за відсутності військово-обліковогого документа. Зокрема, без документа можна:

  • оформити посвідчення особи на повернення в Україну;
  • здійснити консульські дії щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем чи особою без громадянства;
  • вчинити дії за заявами громадян України, котрі перебувають під арештом, затримані/позбавлені волі за кордоном.

Недоступні послуги в Україні

На території України без військового квитка неможливе:

  • подання заяви на реєстрацію шлюбу;
  • оформлення паспорта;
  • отримання водійського посвідчення;
  • вступ на навчання;
  • влаштування на роботу;
  • отримання статусу інвалідності через МСЕК.
  • Водночас, на території України без військового квитка дозволяється:
  • реєстрація права на нерухоме майно;
  • оформлення права власності на нерухомість.

“Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ”, – додав міністр юстиції.

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