Українцям розповіли, які послуги стали недоступні в Україні та за її межами без військового квитка для військовозобов’язаних чоловіків.
Про це розповів голова Мін’юсту Денис Малюська, передають «Новини України – НСН».
Недоступні послуги за кордоном
Без військового квитка чоловікам у віці від 18 до 60 років неможливо отримати такі консульські послуги за кордоном:
- отримати паспортний документ;
- одержати посвідчення довіреностей та договорів;
- засвідчити документи;
- зареєструвати акт цивільного стану.
Які послуги стали недоступні без військового квитка – перелік
При цьому є послуги, які надаються у будь-якому випадку громадянам України, навіть за відсутності військово-обліковогого документа. Зокрема, без документа можна:
- оформити посвідчення особи на повернення в Україну;
- здійснити консульські дії щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем чи особою без громадянства;
- вчинити дії за заявами громадян України, котрі перебувають під арештом, затримані/позбавлені волі за кордоном.
Недоступні послуги в Україні
На території України без військового квитка неможливе:
- подання заяви на реєстрацію шлюбу;
- оформлення паспорта;
- отримання водійського посвідчення;
- вступ на навчання;
- влаштування на роботу;
- отримання статусу інвалідності через МСЕК.
- Водночас, на території України без військового квитка дозволяється:
- реєстрація права на нерухоме майно;
- оформлення права власності на нерухомість.
“Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ”, – додав міністр юстиції.
Ще новини України: Чи можуть поліцейські перевірити військовий квиток у водіїв