Українцям розповіли, які послуги стали недоступні в Україні та за її межами без військового квитка для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це розповів голова Мін’юсту Денис Малюська, передають «Новини України – НСН».

Недоступні послуги за кордоном

Без військового квитка чоловікам у віці від 18 до 60 років неможливо отримати такі консульські послуги за кордоном:

отримати паспортний документ;

одержати посвідчення довіреностей та договорів;

засвідчити документи;

зареєструвати акт цивільного стану.

Які послуги стали недоступні без військового квитка – перелік

При цьому є послуги, які надаються у будь-якому випадку громадянам України, навіть за відсутності військово-обліковогого документа. Зокрема, без документа можна:

оформити посвідчення особи на повернення в Україну;

здійснити консульські дії щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем чи особою без громадянства;

вчинити дії за заявами громадян України, котрі перебувають під арештом, затримані/позбавлені волі за кордоном.

Недоступні послуги в Україні

На території України без військового квитка неможливе:

подання заяви на реєстрацію шлюбу;

оформлення паспорта;

отримання водійського посвідчення;

вступ на навчання;

влаштування на роботу;

отримання статусу інвалідності через МСЕК.

Водночас, на території України без військового квитка дозволяється:

реєстрація права на нерухоме майно;

оформлення права власності на нерухомість.

“Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ”, – додав міністр юстиції.

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