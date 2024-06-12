З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію, згідно якого поліцейські отримали право перевіряти у військовозобов’язаних громадян військовий квиток. Перевірити можуть і у водіїв, але не завжди.

Наразі перевіряти наявність військового квитка та паспорта у чоловіків віком від 18 до 60 років можуть представники ТЦК та СП, поліцейські, а також співробітники Держприкордонслужби.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

У водіїв показати військовий квиток можуть попросити на блок-постах, а також на державному кордоні України у КПП. При перетині кордону військовий квиток не потрібен водіям, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі, а також возять через державний кордон пасажирів та вантажі.

Перевірити військовий квиток у водіїв можуть і на АЗС. Принаймні, раніше такі випадки були. У новому законі про мобілізацію та військовий облік йдеться про те, що перевірити військово-обліковий документ можуть у місцях масового скупчення людей та у громадському місці. Автозаправні станції належать до таких місць.

Чи можуть поліцейські перевірити військовий квиток у водіїв

А ось зупиняти автомобілі спеціально для перевірки військового квитка поліцейські не можуть. У новому законі про мобілізацію про це нічого не сказано. Але правоохоронці можуть послатися на статтю 35 “Закону про національну поліцію”, яка наділяє їх правом зупиняти транспортні засоби, якщо є підозра, що особа має відношення до скоєння правопорушення. Порушення закону про мобілізацію та військовий облік є правопорушенням.

Крім того, поліцейські мають зупиняти автомобілі, які порушують комендантську годину та для перевірки дотримання режиму в’їзду-виїзду у прикордонних районах. Це також передбачає стаття 35 “Закону про національну поліцію”.

Поліцейські зобов’язані пояснити причину зупинення авто, причину перевірки документів, а також роз’яснити громадянинові його права та обов’язки. Якщо громадянин вважає дії правоохоронців незаконними, він має право оскаржити ї. Це можна зробити подавши скаргу до відповідного органу чи суду. У разі затримання чи інших процесуальних дій громадянин має право на присутність адвоката.

Представники територіального центру комплектування під час перевірки військового квитка та паспорта мають фотографувати процес та вести його відеозйомку.

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