Які побутові прилади краще не включати з 17:00 до 23:00 години

Через російські удари по енергетичних об’єктах у вечірній пік краще не включати деякі побутові прилади

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду зробив заяву щодо економії електроенергії, а також розповів, які побутові прилади краще не включати ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає NNS

За словами Дениса Шмигаля, вчора під час вечірнього піку рівень споживання електроенергії у Києві знизився на 10%, у всьому центральному регіоні – на 8%. Але загалом по Україні споживання збільшилось на 1,8% за рахунок західних та північних областей.

“Тому хочу ще раз наголосити: максимальна економія електроенергії – це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників і електроплит”, – зазначив Шмигаль..

Він додав, що необхідно вимикати світло у приміщеннях, де немає людей, перенести ремонтні роботи на денний час, вимкнути вивіски та зайве освітлення.

Які побутові прилади обов’язково вимикати із розетки, щоб заощадити електроенергію