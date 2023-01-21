Які документи необхідні для зарахування військової служби до страхового стажу

Проходження військової служби зараховується до страхового стажу. Однак громадянам необхідно підготувати пакет документів

Про це розповів адвокат Сергій Гула, повідомляє НСН

За його словами, проходження військової служби обов’язково зараховується до страхового стажу, необхідного для призначення пенсій. Разом з тим, як зазначає адвокат, громадянам для цього треба сформувати деякі документі для подання у Пенсійний фонд.

В Україні проходження військової служби зараховується до страхового стажу

Задля того, аби підтвердити проходження військової служби, а також служби у територіальній обороні, службах держбезпеки або спецзв’язку, знадобляться:

військові квитки;

довідки архівних та військово-лікувальних установ. якщо так трапилось, що ви були в лікувальній установі;

довідки щодо дислокації, переміщення і інші, які безпосередньо підтверджують проходження вами військової служби в тих чи інших підрозділах;

довідки центрів комплектування особового складу, військових частин чи установ системи Міноборони (наприклад щодо вашої мобілізації, бо це формує початок вашого страхового стажу).

Адвокат Сергій Гула попереджає, що у ПФУ необхідно подавати лише оригінали документів.

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