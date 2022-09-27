Яка мета номер один Збройних сил України – відеозвернення Зеленського

Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів – відеозвернення Зеленського

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, інформує NNS

“Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще мета номер один”, – наголосив президент України.

За його словами, влада у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.

“Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів”, – зазначив Зеленський.

Також президент України наголосив, що постійні спроби наступу наДдонеччині напевно увійдуть в історію воєн, як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.

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