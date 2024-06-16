В Україні триває вступна кампанія. Випускники складають національний мультипредметний тест. Як відбувається підрахунок балів на НМТ-2024.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на “NV”.
Під час НМТ у випускників перевіряються знання з чотирьох предметів: українська мова, історія України, математика та предмет на вибір.
Важливим показником, що визначає місце абітурієнта у рейтинговому списку, є коефіцієнт НМТ. Чим він вищий, тим більше впливає на загальний конкурсний бал під час вступу на ту чи іншу спеціальність.
Також потрібно звертати увагу на те, які предмети є більш вагомими під час подання документів.
Як відбувається підрахунок балів на НМТ-2024 – формула
Конкурсний бал вважається за такою формулою: КБ = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * П4. В даному випадку:
КБ – конкурсний бал – конкурсний бал;
П1, П2, П3, П4 – оцінки з відповідних предметів, наприклад П1 – українська мова, П2 – математика тощо;
К1, К2, К3, К4 – відповідні спеціальності коефіцієнти.
Як ми розповідали раніше, деякі випускники можуть не складати НМТ-2024 і вступити до вузу без тестів.
Отже, для вступу до більшості ВНЗ не потрібно складати НМТ 2024 тим, хто:
- обрав спеціальність, якій надається особлива підтримка (для навчання за контрактом);
- планує вступати у коледж або ПТУ;
- є особою з інвалідністю І та ІІ групи;
- є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
- проживає на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії;
- є ветераном війни та бойових дій;
- є учасником бойових дій на території інших держав;
- перебував у полоні чи в заручниках.
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