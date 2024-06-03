Майбутнім вступникам розповіли, що терміни подачі документів до вишів в Україні триватиме з 19 до 31 липня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка.

Вітренко розповів, що абітурієнти вже 1 липня зможуть зареєструвати свої електронні кабінети, які є основним інструментом вступу до ВНЗ.

Вступна кампанія-2024: які терміни подачі документів до вишів

Прийом документів розпочнеться 19 липня і триватиме до 18:00 31 липня.

“Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, то творчі конкурси для вступу на бюджетну форму навчання будуть з 3 липня по 18:00 10 липня, а на умовах контракту – з 3 липня до 18:00 25 липня”, – розповів Вітренко.

Рейтингові списки абітурієнтів мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, а зарахування на контракт буде продовжено до 31 жовтня 2024 року.

Завершення вступної кампанії планується 31 жовтня 2024 року.

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