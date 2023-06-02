Як правильно передати показники за газ і хто може отримати знижку на оплату – Нафтогаз

У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” нагадали, як правильно передати показники за газ та отримати при цьому знижку

Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук, інформує НСН.

Так, для коректних показань у платіжках передавати показання лічильників за газ необхідно з 1 по 5 число кожного місяця.

“Передавати показання лічильника потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу). Облік газу – зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Співробітники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання”, – наголосили в компанії.

Як правильно передати показники за газ

Крім того, українцям нагадали, що у зв’язку з переходом АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Донецькоблгаз”, АТ “Харківгаз” та Кропивницька філія ГАЗСЕТИ (АТ “Кіровоградгаз”) до групи НАК “Нафтогаз” України”, сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній надаватимуться ДК “Нафтогаз України”.

У Нафтогаз також звернули увагу, що клієнти АТ “Херсонгаз” можуть передавати показники газового лічильника через сервіси ДК “Нафтогаз України”.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів:

на сайті або в чаті вашого облгазу;

відвідавши офіс;

через ящик для надання свідчень;

зателефонувавши в контакт-центр вашого облгазу.

При цьому одна з клієнток компанії під постом у Фейсбуці поцікавилася, як отримати знижку за своєчасну оплату.

“А де% за своєчасний розрахунок? Або я щось не так зрозуміла…”, – запитала вона.

У відповідь на це в Нафтогаз пояснили, що знижка у розмірі 1% надається для тарифного плану “Фіксований”, при оплаті через особистий кабінет або чат-боти GAS.UA за допомогою платіжної системи, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay та додаток Монобанк.

При цьому здійснити оплату необхідно з 1 по 15 число місяця за нарахування попереднього періоду в повному обсязі з урахуванням копійок.

“Переглянути інформацію про нарахування знижки можна за посиланням: https://gas.ua/ru/home/tariffs. Якщо Вам з певних причин знижка не нарахована, будь ласка, передайте в приватні повідомлення номер особового рахунку та повну адресу. Разом з Вами розберемося “, – додали у компанії

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