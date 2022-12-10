Як переселенці в Україні можуть отримати безкоштовне житло

Переселенці в Україні можуть отримати безкоштовне житло. Як це зробити і куди звертатися

Переселенці можуть отримати житло з житлового фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів, розмір якого має бути не менше за 6 квадратних метрів на людину.

Про те, як це зробити, розповідає НСН

Наприкінці квітня 2022 року Кабмін ухвалив постанову №495 “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”, яка визначила порядок та умови надання безкоштовного житла для ВПО.

Переселенці можуть отримати житло з житлового фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів, розмір якого має бути не менше за 6 квадратних метрів на людину.

Щоб стати на облік осіб, які потребують житла для тимчасового проживання, необхідно подати заяву до уповноваженого органу території, на якій ви перебуваєте в обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Якщо людина не може подати заяву самостійно, то її представник за наявності письмової довіреності може зробити це замість неї.

Як отримати безкоштовне житло переселенцям в Україні

До заяви треба додати наступні документи:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Після подання заяви переселенцю видають опис документів, які вона подала, за підписом особи, що їх прийняла. Потім впродовж робочого дня уповноважений орган ухвалює рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову.

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