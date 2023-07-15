Як не втратити інформацію про щеплення дитини – поради батькам

Інформація про щеплення дитини є дуже важливою. Вона знадобиться при вступі чи зміні освітнього закладу. Як не втратити карту щеплень

Карта щеплень, які зроблені дитині, є дуже важливою.По-перше, на основі цього лікар складає подальший план вакцинації, щоб захистити дитину від інфекційних захворювань. По-друге, інформація щодо зроблених щеплень у вигляді довідки за формою 063/о (це і є карта профілактичних щеплень) знадобиться при вступі чи зміні освітнього закладу.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Як не втратити інформацію про щеплення дитини

Карту профілактичних щеплень важливо зберігати, щоб у дорослому віці людина знала, від чого її вакцинували або не вакцинували в дитинстві.

Радимо батькам дбати про те, аби не втратити інформацію про зроблені щеплення своїм дітям. Для цього потрібно запитати свого педіатра чи сімейного лікаря – чи внесено записи про вакцинацію в електронну систему.

На відміну від паперових даних, дані, які зберігаються в електронній системі охороні здоров’я надійно захищені. Раптовий чи вимушений переїзд та інші непередбачувані обставини не вплинуть на інформацію, яка є в електронних медзаписах пацієнта.

Інший сімейний лікар з дозволу пацієнта зможе отримати доступ до такої інформації, тож довідка про щеплення в новому місті не буде проблемою.

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