Як безпечно евакуюватися з дитиною – поради батькам

Якщо доводиться евакуюватися з дитиною, слід пояснити, чому це життєво важливо і як правильно поводитися

Як безпечно евакуюватися розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Аби не піддаватися почуттю розгубленості та паніки під час евакуації, батьки мають пам’ятати декілька простих правил:

1. Тримайте дитину тільки за руку. Якщо дитина тримає вас за рукав чи за сумку, в натовпі вона може дуже легко загубитися.

2. Пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою.

3. Завжди носіть із собою фотографію вашої дитини (зокрема, на телефоні), бажано свіжу. Якщо дитина загубиться, за знімком перехожі легше її згадають і допоможуть швидко знайти.

Як безпечно евакуюватися з дитиною

Як підготуватися до евакуації:

1. Навчіть дитину знати напам’ять власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків.

2. Підпишіть її речі. Зазначте контактну особу та номер телефону.

3. Додатково у внутрішні кишені одягу покладіть візитівку з інформацією про контактну особу, копії свідоцтва про народження та паспортних даних батьків.

Як діяти, якщо ви виявили загублену дитину:

Дізнайтеся ім’я дитини та звідки вона. Спитайте, коли востаннє вона бачила батьків чи іншого дорослого, який був із нею.

Відведіть дитину у безпечне місце.

Негайно зателефонуйте на лінію 102, можливо, її вже шукають рідні.

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