5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

26
Тег:
CуспільствоSoc
26

Як безпечно евакуюватися з дитиною – поради батькам

Журналіст
Як безпечно евакуюватися з дитиною поради батькам
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Якщо доводиться евакуюватися з дитиною, слід пояснити, чому це життєво важливо і як правильно поводитися

Як безпечно евакуюватися розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Аби не піддаватися почуттю розгубленості та паніки під час евакуації, батьки мають пам’ятати декілька простих правил:

1. Тримайте дитину тільки за руку. Якщо дитина тримає вас за рукав чи за сумку, в натовпі вона може дуже легко загубитися.

2. Пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою.

3. Завжди носіть із собою фотографію вашої дитини (зокрема, на телефоні), бажано свіжу. Якщо дитина загубиться, за знімком перехожі легше її згадають і допоможуть швидко знайти.

Як безпечно евакуюватися з дитиною

Як безпечно евакуюватися з дитиною поради

Як підготуватися до евакуації:

1. Навчіть дитину знати напам’ять власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків.

2. Підпишіть її речі. Зазначте контактну особу та номер телефону.

3. Додатково у внутрішні кишені одягу покладіть візитівку з інформацією про контактну особу, копії свідоцтва про народження та паспортних даних батьків.

Як діяти, якщо ви виявили загублену дитину:

  • Дізнайтеся ім’я дитини та звідки вона. Спитайте, коли востаннє вона бачила батьків чи іншого дорослого, який був із нею.
  • Відведіть дитину у безпечне місце.
  • Негайно зателефонуйте на лінію 102, можливо, її вже шукають рідні.

Ще новини України: Чи безпечно робити дитині декілька щеплень одночасно – НСЗУ

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×