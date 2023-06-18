Як безпечно евакуюватися з дитиною – поради батькам

Якщо доводиться евакуюватися з дитиною, слід пояснити, чому це життєво важливо і як правильно поводитися
Як безпечно евакуюватися розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції
Аби не піддаватися почуттю розгубленості та паніки під час евакуації, батьки мають пам’ятати декілька простих правил:
1. Тримайте дитину тільки за руку. Якщо дитина тримає вас за рукав чи за сумку, в натовпі вона може дуже легко загубитися.
2. Пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою.
3. Завжди носіть із собою фотографію вашої дитини (зокрема, на телефоні), бажано свіжу. Якщо дитина загубиться, за знімком перехожі легше її згадають і допоможуть швидко знайти.
Як безпечно евакуюватися з дитиною
Як підготуватися до евакуації:
1. Навчіть дитину знати напам’ять власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків.
2. Підпишіть її речі. Зазначте контактну особу та номер телефону.
3. Додатково у внутрішні кишені одягу покладіть візитівку з інформацією про контактну особу, копії свідоцтва про народження та паспортних даних батьків.
Як діяти, якщо ви виявили загублену дитину:
- Дізнайтеся ім’я дитини та звідки вона. Спитайте, коли востаннє вона бачила батьків чи іншого дорослого, який був із нею.
- Відведіть дитину у безпечне місце.
- Негайно зателефонуйте на лінію 102, можливо, її вже шукають рідні.
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