У Пенсійному фонді України пояснили, як наявність земельного паю впливає на призначення субсидії

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи мають право на субсидію українців, які мають земельний пай.

Про це пише НСН, посилаючись на повідомлення прес-служби ПФУ.

Як наявність земельного паю впливає на призначення субсидії – пояснення ПФУ

Наголошується, що наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії.

При розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за період, коли його отримано).

Однак, якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, то сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарства житлової субсидії.

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