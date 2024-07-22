РФ прагне заморозити бойові діїі на своїх умовах, але можна закінчити гарячу фазу війни на умовах України. Радник глави ОП Подоляк сказав, що для цього потрібно.

Для того, щоб гаряча фаза була завершена, необхідні певні умови, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Першою умовою, за його словами, є інший обсяг зброї, необхідний Україні, зокрема для того, щоб закрити небо над країною.

“Звичайно ж, це інший тип системи протиракетної оборони, набагато об’ємніший, набагато насиченіший інструментами. Тими ж системами Patriot, тими ж системами SAMP/T, ну і всі інші системи, звичайно ж, потрібні”, — сказав Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як можна закінчити гарячу фазу війни в Україні – Подоляк назвав 3 умови

Радник глави ОП вважає, що необхідно знищити домінування Росії в повітрі по лінії фронту і зняти неформальні заборони на удари по території РФ, насамперед по інфраструктурі війни.

“Це, звісно ж, суттєво впливатиме далі на позицію Росії та позицію різних соціальних груп у РФ, на те, як вони сприймають війну. Тому що поки Росія платить мало рівнем життя своїх громадян, то, звичайно ж, їм подобається вбивати громадян іншої країни”, — зауважив він.

Михайло Подоляк висловив думку, що другою складовою закінчення гарячої фази війни є економіка.

“Росія продовжує удавати, що війна на ній не позначається, і вона продовжує намагатися працювати на глобальних ринках. І ось тут треба змінювати режим санкцій, спробувати його вдосконалити, зробити так, щоб російські хитрі схеми не могли працювати”, — пояснив радник.

Він звернув увагу, що дипломатична ізоляція Росії недостатня. І третя умова — це зменшення майданчиків, де Кремль може поширювати свою пропаганду.

“Росія, як і раніше, має дипломатичні інструменти впливу, особливо на країни Глобального Півдня. Вона активно використовує міжнародні майданчики, активно поширює дезінформацію. МАГАТЕ, ООН, Міжнародний Червоний Хрест, навіть олімпійський рух, як правило, є базовими майданчиками для великих дезінформаційних кампаній, до яких потім приєднуються медіа, соціальні мережі тощо”, — сказав Подоляк.

На його думку, якщо це все в комплексі працює, то гаряча фаза війни може підійти до свого фіналу.

“Але ще раз наголошую — без інструментів примусу нічого працювати не буде”, — резюмував радник глави Офісу президента України.

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