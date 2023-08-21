Літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни. Адже Україні зараз найбільше потрібна перевага в повітрі
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.
“Найбільше нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях. Зараз на цих територіях перебувають вільно 8-9 російських винищувачів, кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети”, – каже Ігнат.
Як літаки F-16 здатні вплинути на перебіг війни в Україні – розповів Ігнат
За його словами, саме завдяки F-16 Україні вдасться це робити.
“Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі”, – резюмував речник Повітряних сил ЗСУ.
Напередодні за результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.
ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.
Зеленський також пояснив умови передавання Україні сучасних винищувачів F-16 , а саме, не завдання ударів по території країни окупантів РФ.
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