Як “купити” страховий стаж у 2023 році – українцям пояснили, кого це стосується

З недавнього часу українці можуть “купити” страховий стаж собі чи іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Як це зробити

Про це повідомили у КМУ, інформує НСН.

Хто може придбати стаж?

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі. Добровільні внески можна сплатити і за себе, і на користь третіх осіб, якщо у реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про людину, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, і така особа не є пенсіонером.

У Реєстрі є інформація про осіб, які/за яких хоча б один раз сплачувалися внески.

Як можна користуватися?

Для цього потрібно обов’язково укласти Договір із ПФУ.

Договір укладається в електронній формі на вебпорталі електронних послуг ПФУ шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання Договору можна авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), ДІЯ. Підписи чи GOV.ID. Договір підписується шляхом накладення нею КЕП.

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Головні вимоги до покупки стажу

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків кожна людина може визначати самостійно виходячи з побажань та можливостей.

Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків повинна бути не меншою від мінімального страхового внеску. Наразі мінімальна зарплата становить 6700 грн, відповідно, мінімальний страховий внесок – 1474 грн (6700 грн х 22%).

Як це працює?

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли гроші на рахунок ПФУ.

Як дізнатися, що внески зараховано та стаж куплено?

Сплачені внески будуть зараховані автоматично після надходження коштів на рахунок ПФУ. Повідомлення про сплату надійде на сайт електронних послуг ( https://portal.pfu.gov.ua/) до особистого кабінету застрахованої особи, на користь якої сплачено внески.

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