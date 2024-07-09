Як друкуватимуть та надсилатимуть повістки військовозобов’язаним поштою – затверджено проект постанови

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на проект постанови уряду, передають “Новини України – НСН”.

“Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, — ред.) або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення”, — йдеться у тексті постанови.

Як друкуватимуть та надсилатимуть повістки військовозобов’язаним поштою – уряд затвердив проект постанови

Як зазначає джерело в Кабміні, проект постанови було ухвалено на засіданні уряду 9 липня. У разі формування такої повістки керівник ТЦК або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Наголошується, що централізований друк повісток буде проводитись Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Раніше речник Полтавського обласного територіального центру комплектування майор Роман Істомін пояснював, що якщо протягом 60 днів військовозобов’язаний не уточнив свої облікові дані, то територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надішле йому повістку поштою, і вона вважатиметься врученою.

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