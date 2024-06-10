У парламенті розповіли, чи будуть надсилати направлення на ВЛК чи електронні повістки в “Резерв+”.

Електронних повісток або направлень на ВЛК в додатку “Резерв+” не буде.

Про це розповів член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляють Новини УКкраїни – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чи будуть повістки в “Резерв+” – відповіли у ВР

Веніславський Веніславський заявив, що питання щодо електронних повісток в застосунку”Резерв+” обговорювалось під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. Зрештою було вирішено, що повісток чи направлення на військово-лікарську комісію в електронному кабінеті не буде.

“Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна”, – додав член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Додаток “Резерв+”

Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+», через який військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої дані онлайн.

Застосунок запрацював у день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію – з 18 травня.

Так, всі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані. Зробити це треба до 16 липня включно.

Через «Резерв+» можна оперативно оновити дані та доступ до інформації у реєстрі «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру щодо себе

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