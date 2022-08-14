Як дізнатися, чи буде субсидія на комуналку і який її розмір: інструкція

Незважаючи на війну і катастрофічні втрати українського бюджету, держава продовжує виконувати усі свої соціальні гарантії. Зокрема, всім, хто не може самостійно сплатити за комунальні послуги, надається субсидія на комуналку. Як перевірити себе у списку одержувачів: алгоритм дій

Багато громадян отримуватимуть субсидію на комунальні послуги лише з початку опалювального сезону.

Але вже зараз можна дізнатися, чи призначено субсидію для того чи іншого домогосподарства, і яким буде її розмір. Як це можна зробити NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як перевірити себе у списку отримувачів субсидії і дізнатися її розмір: алгоритм дій

Спочатку потрібно зайти на сайт Мінсоцполітики.

Далі заходимо до державного порталу subsidii.ioc.gov.ua.

Вводимо свої адресні дані – область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. При цьому вводити особисті дані (ПІБ, номер паспорта, ідентифікаційний номер) не потрібно. Усі дані заносяться на адресу проживання, а чи не на номер власника.

Система вимагатиме підтвердження, що ви – не робот. Підтвердивши це, натискаємо кнопку “Шукати”.

Після цього на екрані з’являється детальна інформація про субсидію: чи буде вона, на який період вона призначена, і який її розмір.

При цьому багато українців зараз отримують фінансову допомогу від міжнародних організацій. По суті, це – додатковий грошовий дохід у сім’ю. Через це вони турбуються, чи не вплине ця допомога на розмір субсидії і взагалі на сам факт її призначення. Однак у Мінсоцполітики заспокоїли громадян: ця допомога не враховуватиметься при призначенні субсидії. Найближчим часом це буде закріплено законодавчо, пообіцяла голова профільного міністерства Оксана Жолнович.

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