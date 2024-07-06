В компанії НЕК «Укренерго» розповіли, як будуть діяти графіки відключення світла 7 липня.

Графіки відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 по всій Україні.

Відключення будуть застосовувати одночасно для двох черг.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

В компанії також зазначили, що живлення критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Як діятимуть графіки відключення світла 7 липня – розповіли в «Укренерго»

Раніше мі розповідали, що в «Укренерго» назвали 4 причини, чому відключення світла в домівках громадян стали тривалішими останнім часом.

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Кудрицького, зараз одночасно збіглись 4 чинники, що суттєво впливають на ситуацію в енергосистемі.

Серед основних чинників:

Обстріли,

Спека,

Знижені можливості ділитися електроенергією у сусідів,

Ремонти.

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