В компанії НЕК «Укренерго» розповіли, як будуть діяти графіки відключення світла 7 липня.
Графіки відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 по всій Україні.
Відключення будуть застосовувати одночасно для двох черг.
Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».
В компанії також зазначили, що живлення критичної інфраструктури не будуть обмежувати.
Як діятимуть графіки відключення світла 7 липня – розповіли в «Укренерго»
Раніше мі розповідали, що в «Укренерго» назвали 4 причини, чому відключення світла в домівках громадян стали тривалішими останнім часом.
За словами голови правління НЕК «Укренерго» Кудрицького, зараз одночасно збіглись 4 чинники, що суттєво впливають на ситуацію в енергосистемі.
Серед основних чинників:
- Обстріли,
- Спека,
- Знижені можливості ділитися електроенергією у сусідів,
- Ремонти.
Ще новини України: Чому відключення електроенергії можуть не співпадати з графіками