За схоронність речей у комірках зберігання адміністрація супермаркету несе повну відповідальність. Як діяти у випадку, коли вкрали речі із комірки схову.

У разі крадіжки особистих речей з камери зберігання необхідно відразу ж викликати адміністрацію закладу і поліцію.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Держпродспоживслужбу“.

Як діяти, якщо вкрали речі із комірки схову у магазині

Наголошується, що у такому разі зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості.

“Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально”, – рекомендують у “Держпродспоживслужбі”.

Зазначається, що якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, споживач має право звернутися з відповідним позовом до суду.

“Пам’ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині – це право, а не обов’язок покупця”, – нагадують у “Держпродспоживслужбі”.

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