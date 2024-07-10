Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Як пояснили у компанії, завтра, 11 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

«З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно», – йдеться в повідомленні.

У решту годин буде задіяно три черги.

Графіки відключення світла 11 липня в Україні – в “Укренерго” розповіли, як діятимуть обмеження

Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.

Як ми розповідали раніше, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що ситуація в енергосистемі поліпшиться у двадцятих числах липня.

“Тема, яка постійно в центрі уваги уряду – це енергетика. Ситуація залишається дуже складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів і спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на поліпшення ситуації”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації. Це допоможе збільшити потужність в енергосистемі та відключення будуть не такими тривалими.

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