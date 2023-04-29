У деяких областях із 28 квітня по 1 травня очікується підвищення рівня води у Дніпрі та Десні. Гідрометцентр повідомив про ситуацію у регіонах

Рівень води на річках продовжить зростати у деяких областях із 28 квітня по 1 травня. На Черкащині очікується третій рівень небезпеки, у Києві – перший.

Про це повідомив Український гідрометцентр, інформує НСН.

Через пропуск весняної повені через водосховища Дніпровського каскаду утримуватиметься затоплення заплавних територій, знижених ділянок у низці населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі Черкаської області, очікується III рівень небезпеки.

На Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях – ІІ рівень небезпеки.

Гідрометцентр попередив про підвищення рівня води у Дніпрі та Десні

На Верхньому Дніпрі утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см на добу, зберігатимуться затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, підтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та часткове затоплення окремих населених пунктів у низці річкових сіл Чернігівського району Чернігівської області.

На річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області зберігатиметься І рівень небезпеки: затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій.

На Десні продовжуватиметься підвищення рівнів води повені з добовою інтенсивністю 2-7 см з подальшим затопленням знижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів-Моровськ та частковим затопленням територій міського пляжу у Чернігові, садово-дачної забудови, доріг на заплаві.

Також на Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться з поступовим зменшенням та збереженням затоплення заплави, територій низки сіл, підтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічними населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах – ІІ рівень небезпеки.

Внаслідок значних дощів у Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується І рівень небезпеки, підвищення рівнів води на 0,3-0,6 м на добу.

Як ми повідомляли раніше, українців попередили про можливі проблеми з електроенергією влітку.

«Укренерго» допускає дефіцит потужності для виробництва електроенергії влітку через масштабні ремонти пошкоджень, спричинених російськими обстрілами. У компанії розраховують компенсувати дефіцит включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також за необхідності імпортом електроенергії.

За словами Кудрицького, цей дефіцит потрібно буде компенсувати насамперед збільшенням потужності на теплових електростанціях, які матимуть можливість працювати, а також імпортом електроенергії.

Очільник «Укренерго» прогнозує, що у червні закінчиться водопілля, яке, за його словами, зараз компенсує втрату потужностей, що йдуть у ремонт або відновлюються, а також допомагає збалансувати енергосистему.

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