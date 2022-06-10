Допомога українцям від Червоного Хреста через ПриватБанк: хто може отримати гроші

Соціально незахищені українці, які постраждали внаслідок війни в Україні, можуть отримати виплати від Червоного Хреста. Отримати гроші українці можуть через ПриватБанк

Українці можуть розраховувати на фінансову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 2500 грн на одну особу на місяць. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Фінустанова вже розпочала виплату грошової допомоги. Забрати гроші можна як у відділенні ПриватБанку, так само кошти зараховують громадянам на карти “Є-підтримка”.

Щоб отримати виплати, не потрібно ніде реєструватися. Червоний Хрест перераховує гроші тим сім’ям, які мають офіційний статус малозабезпечених, і до 24 лютого проживали в одній із наступних областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Кошти перераховуються на ім’я глави сім’ї, який офіційно зареєстрований у базі Мінсоцполітики. Після отримання допомоги представники Товариства Червоного Хреста України можуть зателефонувати до обраних учасників програми з метою провести коротке інтерв’ю.

Якщо вам не прийшли виплати, а ви маєте на них право, потрібно звернутися до Міністерства соціальної політики України за номером 0 800 300 155.

З 31 травня українці можуть подати заявку через платформу “є-Допомога” на виплату допомоги від міжнародних організацій.

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