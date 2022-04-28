Деякі українці зможуть отримати по 1000 доларів – на що спрямована допомога

Українці зможуть отримати по 1000 доларів державної допомоги. Які категорії громадян отримають виплати і на що спрямована допомога

В Україні представники малого бізнесу зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”. Підприємці мають подати заявку, щоб оформити виплату у розмірі 1000 доларів на розвиток бізнесу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, спільно з Укрпоштою та громадською організацією TECHBUREAU за підтримки Міністерства цифрової трансформації запустили масштабний проект, спрямований на надання допомоги малому бізнесу під час війни.

У Мінцифри повідомили, що першими учасниками проекту Made in UA Support Project стануть малі українські виробники крафту. Саме вони можуть найближчим часом оформити заявку на участь у програмі та на отримання допомоги.

Загальний бюджет проекту Made in UA Support Project складає 100 000 доларів США, це означає, що сто компаній-учасників, які вирішили продовжувати свою діяльність в Україні та займаються виробництвом фізичних товарів: іграшок, декору для дому, одягу, меблів тощо ., отримають по 1000 доларів. Направити кошти підприємці зможуть на логістику, маркетинг, удосконалення презентації товарів та розширення виробництва.

Важлива умова: підприємці мають обов’язково бути зареєстрованими в Україні ТОВ чи ФОП 2 чи 3 групи. Виробництво товарів має продовжуватися на території України під час війни.

Подати заявку на участь у проекті можна до 10 травня 2022 року. Оголошення переможців відбудеться 24 травня на офіційному сайті проекту Made in UA Support Project.

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