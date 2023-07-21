До України завезли небезпечну каву – що відомо

До України завезли небезпечну каву, в якій виявили охратоксин А – шкідливий мікротоксин, який може викликати небезпечні побічні наслідки

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі, інформує НСН.

За даними фахівців, до них надійшло повідомлення, що до України імпортували мелену каву, в якій виявили охратоксин А.

До України завезли небезпечну каву

Виробник кави – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Вона була завезена з Австрії на адресу ТОВ “ТД ГУРМАНДІЗ”, що в Києві.

Повідомлення про надходження небезпечної кави надійшло через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Охратоксин А – це небезпечна речовина, яка продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та інші) та роду Пеніциліум (Penicillium verru).

Цей харчовий забруднювач небезпечний для здоров’я людини. Він може викликати гостре отруєння, що дає ускладнення на нирки та має накопичувальну дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

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