В Україні продають підробку кави, яку виготовляють з мальтодекстрину

В Україні на ринках і в інтернеті продають підробку кави, яку виготовляють з мальтодекстрину.

Підробки світових брендів розчинної кави, яку продають в Україні, сягають 30%.

Про це заявив глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає НСН.

“Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину”, заявив він.

Як уточнив Гетманцев, мальтодекстрин – це речовина, яку додають в каву замість кави, коли роблять контрафакт.

За його словами, таку інформацію він отримав під час зустрічі з виробниками кави.

“Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно”, розповів глава фінкомітету.

Він також натякнув на існування в Україні “кількох сімей “бізнесменів”, які є “дахом” для цього бізнесу.

“Бізнес просить одного — виконати обовʼязок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. В цьому ж зацікавлені й споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей “бізнесменів”, що налаштували супер прибутковий бізнес під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя”, зазначив Гетманцев.

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