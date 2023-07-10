Що буде з організмом, якщо з’їсти продукти з пліснявою

Чи можна їсти продукти з пліснявою і що буде з організмом в в такому випадку.

Якщо плісняви на продукті зовсім мало – ми досить часто просто не звертаємо на неї увагу, адже невелике ураження зовсім не впливає на смак їжі.

Або ж, зіпсовану ділянку можна просто не помітити, і з’їсти продукт разом з нею. Але в тому, чи можна взагалі вживати такі продукти, потрібно розібратися.

Про це пише Волинь 24, передає НСН.

Як цвіль потрапляє на їжу?

Спори цвілі завжди присутні в повітрі навколо нас, як у приміщенні, так і на вулиці. Це крихітні частинки, які можуть подорожувати повітрям і осідати на поверхні, включно з їжею. Коли умови сприятливі, наприклад, у місцевості висока вологість або висока температура, вони дійсно можуть почати рости, оскільки цвіль прогресує в теплому вологому середовищі.

Також, продукти можуть покритись пліснявою, якщо ви неправильно їх миєте або зберігаєте.

Що буде, якщо їсти продукти з пліснявою

Алергічна реакція

Як і будь-яка інша алергія, специфічні симптоми та тяжкість алергічної реакції можуть відрізнятися від людини до людини. Усе залежатиме від індивідуальної чутливості, типу та кількості цвілі, яка проковтнула, а також загального стану здоров’я людини. Однак симптомами зазвичай є неконтрольований свербіж, що переходить у кропив’янку, нав’язливе чхання або утруднене дихання.

Харчове отруєння

Це пов’язано зі шкідливими токсинами, які містяться у плісняві, яка росте на їжі. Загальні симптоми харчового отруєння включають нудоту, блювоту, біль у животі, діарею, запаморочення та в деяких випадках лихоманку.

Головний біль

Якщо ви з’їли багато їжа з пліснявою – у вас може виникнути головний біль. Як правило, цей біль є результатом вдихання цвілі протягом тривалого періоду часу.

Крім того, якщо у вас алергія на певний вид плісняви, яку ви споживали з їжею, головний біль може бути реакцією на мікотоксини. У цьому випадку головний біль, як правило, сильніший і може більше нагадувати мігрень.

Втома

Якщо ви раптом почуваєтеся виснаженими після того, як з’їли щось із пліснявою, це може бути пов’язано. Втому викликають шкідливі міотоксини.

Проблеми з диханням

Вживання їжі з пліснявою потенційно може призвести до проблем з диханням у деяких людей. Це більш імовірно, якщо цвіль виробляє спори або мікотоксини, які подразнюють дихальну систему.

Спори цвілі можуть виділятися в повітря з запліснявілої їжі. Якщо ці спори вдихнути під час їжі – вони можуть викликати подразнення дихальної системи.

Якщо ви зрізаєте цвіль з їжі, чи безпечно їсти після цього продукт?

Якщо ділянка з пліснявою незначна, дуже часто її просто відрізають. Але якщо пліснява вже присутня – це означає, що вона вразила весь продукт. І навіть якщо видимих ознак немає – їжа все одно зіпсована.

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