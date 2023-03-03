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Для деяких категорій українців планують запровадити безкоштовний медогляд – що відомо

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Для деяких категорій українців планують запровадити безкоштовний медогляд – що відомо

В Україні для кількох категорій осіб запроваджується безкоштовний профілактичний медогляд

Кабінет Міністрів України погодив розроблені фахівцями Міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичних оглядів.

Про це  повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, інформує НСН

Для деяких категорій українців запровадять безкоштовний медогляд

Для деяких категорій українців запровадять безкоштовний медогляд – що відомо

Так, запроваджуються безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше ніж один раз на рік для ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів, родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Як пояснили фахівці Мінветеранів, у співпраці з МОЗ Міністерство активно працює над удосконаленням надання сучасних та якісних медичних послуг ветеранам і їхнім рідним.

«Впровадження безоплатних профілактичних медичних оглядів дозволить покращити ефективність заходів із профілактики захворювань серед ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць, виявлення на ранніх стадіях проблем зі здоров’ям та своєчасного надання медичної допомоги. Погоджений Урядом проєкт закону буде спрямований на розгляд до профільного парламентського комітету та подальшого ухвалення Верховною Радою України», – йдеться в повідомленні.

Джерело

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