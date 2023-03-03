Для деяких категорій українців планують запровадити безкоштовний медогляд – що відомо

В Україні для кількох категорій осіб запроваджується безкоштовний профілактичний медогляд

Кабінет Міністрів України погодив розроблені фахівцями Міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичних оглядів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, інформує НСН

Для деяких категорій українців запровадять безкоштовний медогляд

Так, запроваджуються безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше ніж один раз на рік для ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів, родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Як пояснили фахівці Мінветеранів, у співпраці з МОЗ Міністерство активно працює над удосконаленням надання сучасних та якісних медичних послуг ветеранам і їхнім рідним.

«Впровадження безоплатних профілактичних медичних оглядів дозволить покращити ефективність заходів із профілактики захворювань серед ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць, виявлення на ранніх стадіях проблем зі здоров’ям та своєчасного надання медичної допомоги. Погоджений Урядом проєкт закону буде спрямований на розгляд до профільного парламентського комітету та подальшого ухвалення Верховною Радою України», – йдеться в повідомленні.

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