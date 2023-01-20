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Деяким українцям можуть списати борги за комунальні послуги під час війни – кого це стосується

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Кому з українців можуть списати борги за комунальні послуги
Національна служба новин - NNS

Українська влада може списати деяким громадянам борги за комунальні послуги. Кого це стосується

Про це йдеться у законопроекті №8367, передає НСН 

Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.

Кому в Україні можуть списати борги за комунальні послуги

Деяким українцям можуть списати борги за комунальні послуги під час війни - кого це стосується

Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.

Таким чином можуть бути списані борги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання і розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;
  • постачання і розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами.

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