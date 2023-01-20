Деяким українцям можуть списати борги за комунальні послуги під час війни – кого це стосується

Українська влада може списати деяким громадянам борги за комунальні послуги. Кого це стосується

Про це йдеться у законопроекті №8367, передає НСН

Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.

Кому в Україні можуть списати борги за комунальні послуги

Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.

Таким чином можуть бути списані борги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання і розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

постачання і розподілу електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

поводження з побутовими відходами.

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