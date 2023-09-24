Деякі українці можуть отримати доплату до пенсії в 25% – про кого йдеться

Деяка категорія українців може отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Хто може на неї розраховувати

Пенсія для учасників бойових дій повинна складати не менше 210% від прожиткового мінімуму, що у 2023 році становить 2 093 грн, і включати всі надбавки. Згідно з діючим законодавством, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі лише 25% прожиткового мінімуму.

Тобто учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Про це йдеться в матеріалі “На пенсії”, інформує НСН.

Деякі українці можуть отримати доплату до пенсії в 25%

При цьому доплату можуть встановити незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році — 2 093 гривні – розмір надбавки для осіб зі статусом УБД становитиме 523,25 гривні. Ця доплата передбачена Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

До того ж, відповідно до постанови Кабінету міністрів “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” №656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму – 4 395,30 гривні.

Як повідомлялося раніше, виплату пенсії можуть зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більш ніж 6 місяців. Щоб цього уникнути, треба хоча б раз за вказаний період провести транзакцію своєю пенсійною карткою.

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