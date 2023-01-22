Дефіцит електроенергії залишається суттєвим – в Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

В Україні дефіцит електроенергії залишається суттєвим. Також у порівнянні із вчорашнім днем дещо зросло споживання електрики

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укренерго”.

Завдяки вихідним, навіть незважаючи на похолодання, до всіх обленерго доведені трохи більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Але перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Дефіцит електроенергії залишається суттєвим

Окрім того, у прифронтових районах Донецької області через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

“Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Але після кожної наступної атаки відновлення стає все складнішим та триває довше.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

При цьому семи українським обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення електроенергії.

Дефіцит електроенергії: аварійних відключень світла в Україні може стати ще більше – у чому причина