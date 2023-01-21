Що буде з відключеннями електроенергії в Україні – Укренерго

З моменту попереднього масованого обстрілу енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему. Яка ситуація з відключеннями електроенергії розповіли в Укренерго

Після масованої ракетної атаки 14 січня 2023 року ситуація в енергетиці країни помітно погіршилась. Внаслідок цього відключення електроенергії почастішали. Проте вже на 20 січня енергетики змогли дещо підвищити обсяг генерації і скоротити період відключень електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє НСН

Що буде з відключеннями електроенергії в Україні

«Ми зараз працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити об’єкти генерації, щоб виробляти електроенергію в максимально можливому обсязі. Також є важливим відновлення ліній електропередачі та підстанцій, що забезпечують передавання електроенергії з одного регіону до іншого. З моменту попереднього масованого обстрілу в суботу на сьогодні ми додали генерації в систему і відремонтували певні підстанції, які дають можливість передавати більше електроенергії», – зазначив Галущенко.

Водночас міністр прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах. Зокрема, він пояснив, що до кожного оператора системи розподілу в областях (колишні обленерго) доводяться ліміти електроенергії, які мають бути обов’язково розподілені пропорційно між усіма споживачами (за винятком критичної інфраструктури). Так забезпечується справедливість під час відключень електроенергії. Але тут є багато порушень.

«За порушення НКРЕКП уже оштрафувала три обленерго та персонально їхніх керівників. Санкції до порушників будуть вживати і надалі», – наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня розташована і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Дефіцит електроенергії: аварійних відключень світла в Україні може стати ще більше – у чому причина