Ціни на молочні продукти в Україні продовжують зростати – як змінилася вартість

В Україні продовжують зростати ціни на молочні продукти, тоді як попит на молочку знижується. Основною причиною зростання цін є подорожчання логістики

За словами аналітиків, виробники в Україні мають достатньо ресурсів на виробництво молочної продукції, але споживчий попит упав. Попри те, що українці вже повертаються з-за кордону, платоспроможність населення погіршується, а інфляція зростає.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Підвищувати ціни виробники поки що не мають наміру, адже тоді їхню продукцію взагалі перестануть купувати. Українці в період війни заощаджують на всьому, а молочка – це не той продукт, без якого не можна уявити свій раціон.

Щоб залучити покупців, деякі постачальники роблять знижку на свою продукцію, починаючи тим самим працювати в збиток. Логістика по країні подорожчала, і з огляду на нинішню вартість транспортних перевезень в Україні, молочка на полицях супермаркетів не дешевшатиме.

Завдяки гуманітарним поставкам у тому числі дефіциту молочних продуктів в Україні немає. У квітні до країни ввезли незначний обсяг молока та кисломолочних продуктів, який не можна розцінювати як конкуренцію для вітчизняних виробників. У травні імпорт буде ще меншим, оскільки свіжі молокопродукти виключили зі списку критичного імпорту.

Держрегулювання не допомагає – ціни на олію продовжують зростати