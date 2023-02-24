Українці оплачують блакитне паливо за фіксованими тарифами в межах 8 гривень за кубометр. Стало відомо, чи зміниться тариф на газ найближчим часом

Українці вже довго сплачують фіксовану ціну за газ у межах 8 гривень за куб. Це стало можливим завдяки монополії, створеній Нафтогазом.

Чи зміниться тариф на газ найближчим часом розповідає НСН

Компанія, яка ще кілька років тому постачала газ 10% українців, зараз обслуговує майже 90%. Але саме завдяки цьому і вдається утримати ціни на блакитне паливо. Більше того, чиновники час від часу нагадують, що зараз ціна газу для населення вдвічі нижча за реальну.

одночас підвищення тарифів було б незаконним, адже в Україні діє мораторій, який забороняє змінювати ціну на газ протягом шести місяців після закінчення військового стану. Нагадаємо, військовий стан триває і нещодавно його продовжили ще на 90 днів.

Тариф на газ поки не підвищуватимуть

Про підвищення тарифів поки не йдеться

Раніше в мережі неодноразово з’являлася інформація, що після завершення опалювального сезону ціна газу почне зростати, а мораторій, ймовірно, буде скасовано. Але ніхто на офіційному рівні не береться підтверджувати це, а навпаки спростовують. Більше того, після війни Україна має на меті стати незалежною від імпортних поставок газу і на це є всі передумови.

По-перше, кількість населення значно поменшала, адже дуже багато українців виїхали за кордон. По-друге, через ракетні удари на жаль пошкоджено або знищено безліч підприємств та компаній. Експерти зазначають, що якщо українці поступово почнуть замінювати старе обладнання, тобто газові котли та колонки на нові, то власного газу Україні вистачить. А там, де є незалежність від імпорту, там і ціни утримати набагато простіше.

Тому говорити про підвищення тарифів дуже рано, адже варіанти виходу із цієї ситуації можуть бути різними.

Загалом ринкова ціна газу зараз становить 19,3 гривні за куб, незважаючи на те, що Нафтогаз продає його населенню за 8 гривень. Різницю покривають за рахунок державного бюджету.

Джерело

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