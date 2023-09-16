Кабмін затвердив з 1 червня тариф на електроенергію для населення 2,64 грн/кВт-год. Чи зміниться сума у платіжках у жовтні

В Україні у жовтні тариф на електроенергію також становитиме 2,64 грн за кВт*годину. Такий тариф встановили з червня і його не змінюватимуть як мінімум до кінця майбутнього опалювального сезону.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

У середньому, згідно з нормами, сім’я із чотирьох осіб на місяць витрачає 190 кВт*год електроенергії. У жовтні 2022-го за такий обсяг струму потрібно було сплатити 273,6 грн. Тоді ще діяв тариф у 1,44 грн. У жовтні 2023-го за такий самий обсяг електроенергії українцям доведеться платити 501,6 грн.

Тариф на електроенергію підвищили для того, щоб провести ремонтні роботи та підготуватися до опалювального сезону. При цьому отриманих засобів недостатньо, щоб повністю відновити генерацію струму. Пошкоджено близько 80% енергетичних об’єктів в Україні. При цьому на виготовлення або доставку деяких комплектуючих витрачаються місяці.

Чи зміниться тариф на електроенергію у жовтні – скільки платитимуть українці

Варто зазначити, що нічний тариф (який вдвічі нижчий від звичайного) діє також і під час можливих відключень струму. Вартість двозонного лічильника складає близько 3500 грн. Припустимо, він дозволить скоротити витрати на струм на 30%, у такому разі двозонний лічильник окупиться:

при споживанні 200 кВт*год. на місяць – за 22 місяці;

300 кВт*год на місяць – за 14,7 місяців;

400 кВт*год на місяць – за 11 місяців;

500 кВт*год. на місяць – за 8,8 місяця;

600 кВт*год на місяць – за 7,3 місяці;

700 кВт*год. на місяць – за 6,3 місяці.

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