Чи зміняться тарифи на газ з 1 червня – Нафтогаз

Державна компанія «Нафтогаз України» повідомила, чи зміняться з 1 червня тарифи на газ

Тарифи на газ в Україні влітку не змінюватимуться, адже на них і надалі діятиме мораторій.

Про це пише повідомляє НСН з посиланням на «Хвиля».

Так, згідно із законодавством України, у період військового стану та протягом 6 місяців після його скасування тарифи на газ, тепло та гарячу воду не підлягають підвищенню.

На сьогодні більшість українців одержують газ від Нафтогазу – 98% споживачів. Тариф на газ держкомпанія встановила на рівні 7,69 грн. за кубометр.

Чи зміняться тарифи на газ з 1 червня

Також відомо, що в інших компаніях ціни на газ для населення коливаються від 7,7 до 9,99 грн./кубометр

Крім того, Нафтогаз ще у квітні оголосив про продовження тарифу «Фіксований». Таким чином, ціна 7,96 гривні за кубометр діятиме щонайменше до 1 травня 2024 року.

Як ми повідомляли раніше, народні депутати підготували зміни до деяких законодавчих актів щодо водіїв. Зокрема, пропонується ввести штрафи від 510 до 850 гривень за перевезення в авто тварин.

Законопроект зареєстрований у Раді за номером 9016.

Автори документів зазначають, що дедалі більше громадян обирають не залишати домашніх вихованців будинку, а брати їх із собою у подорожі та поїздки, але нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Щоб уникнути цього, слід серйозніше підходити до безпечного перевезення тварин.

Зокрема, практика під час керування транспортним засобом тримати на колінах, на руках чи руках собак невеликих порід, спостерігається у жінок. Але тварина може відволікати водія, а якщо авто різко зупиниться чи зіткнеться, то улюбленець перетвориться на “снаряд”, який може не лише травмувати інших пасажирів, пошкодити салон, а й спричинити серйозні травми або загибель.

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