Чи здатні українські безпілотники долетіти до Москви – розповів Буданов

Кирило Буданов заявив, що українські безпілотники можуть долетіти до Москви. Але подробиць операцій українських спецслужб розкривати не став

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в Росії “занадто часто порушуються норми безпеки”, що призводить до вибухів.

Про це повідомляє НСН.

Українські безпілотники здатні долетіти до Москви

Буданов не став ділитися подробицями про українські операції із застосуванням безпілотників, але запевнив, що вони можуть досягти столиці РФ.

“Долетять до Москви і далі”, – зазначив глава розвідки.

Раніше Буданов повідомив, що 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу – так званого зимово-весняного.

Ще новини України: У мережу злили секретні документи щодо українського контрнаступу – розпочато розслідування