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Чи здатні українські безпілотники долетіти до Москви – розповів Буданов

Журналіст
Чи здатні українські безпілотники долетіти до Москви – розповів Буданов
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Кирило Буданов заявив, що українські безпілотники можуть долетіти до Москви. Але подробиць операцій українських спецслужб розкривати не став

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в Росії “занадто часто порушуються норми безпеки”, що призводить до вибухів.

Про це повідомляє НСН.

Українські безпілотники здатні долетіти до Москви

Чи здатні українські безпілотники долетіти до Москви – розповів Буданов

Буданов не став ділитися подробицями про українські операції із застосуванням безпілотників, але запевнив, що вони можуть досягти столиці РФ.

“Долетять до Москви і далі”, – зазначив глава розвідки.

Раніше Буданов повідомив, що 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу – так званого зимово-весняного.

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