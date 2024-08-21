В НЕК «Укренерго» повідомили, чи будуть діяти графіки відключення світла 22 серпня в Україні.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».
«Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується», – йдеться в повідомленні.
В компанії також зазначили, що при зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково
Українців просять споживати електроенергію ощадливо.
Чи застосовуватимуть графіки відключення світла 22 серпня – відповідь «Укренерго»
«Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 години», – йдеться у повідомленні «Укренерго».
Обмеження вперше застосували з 29 липня. Причиною цього є зростання споживання через спекотну погоду в Україні.
Варто зауважити, що під час спеки споживання зростає здебільшого через використання кондиціонерів.
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