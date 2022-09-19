Чи витримає електромережа масове включення обігрівачів узимку – Укренерго

Через енергетичну кризу та зменшення споживання російського газу очікується масове включення обігрівачів взимку. Чи витримають електромережі таке навантаження

Наступної зими люди більше будуть використовувати електрообігрівачі. А це створить додаткове навантаження на електричні потужності України.

Незважаючи на це, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що електромережа впорається з навантаженням узимку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал

“Треба розуміти, що в нас значно знизилося споживання, це означає, що навантаження на мережі теж знизилися, і це означатиме, що додаткове споживання електрообігрівачів легше поміститься в пропускну здатність цих мереж. Це перше.

Друге: торік у нас була зима порівняно тепла з погляду температурних режимів, але при цьому споживання електроенергії було значно вищим, ніж у попередні роки. Через високу ціну природного газу більшість споживачів, які могли це зробити, “сіли на розетку”, тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо і доцільно. Виробництво та споживання електроенергії в Україні побільшало. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – щодо того, що всі користуються електрообігрівачами – проходили і не раз, і не в одному сезоні.

Тому я не прогнозую жодних системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що сіті впораються”, — пояснив Кудрицький.