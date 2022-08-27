Площа території, на якій взимку буде тепло, звужується. В уряді назвали ще два регіони, в яких узимку може не початись опалювальний сезон

Це – тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей Чому вони взимку також можуть зостатися без тепла, розповіла міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українці, що залишились на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, ризикують взимку залишитися без тепла. Опалювальний сезон у цих регіонах може не розпочатись, каже чиновниця.

Окупанти зараз всіляко намагаються ввести місцеве населення в оману, імітуючи бурхливу діяльність з підготовки інфраструктури захоплених міст до опалювального сезону. Та насправді це – не більш ніж імітація. Адже міські комунікації у багатьох місцях зношені і потребують капітального, а не косметичного ремонту, а подекуди й заміни.

Отже, загарбники не зможуть підготувати комунальні мережі та комунальне господарство загалом до холодів. А через це опалювальний сезон або зовсім не почнуть, або будуть змушені зупинити через лавину аварій.

Найскладніша ситуація – в Енергодарі, Мелітополі та Бердянську, каже Ірина Верещук. Тому чиновниця закликала жителів цих міст, поки ще не пізно і є така можливість, евакуюватись на підконтрольну територію України. Туди, де обіцяють взимку теплі батареї і гарячу воду. Адже потім, коли все навкруг скують холоди, вибиратися може бути пізно.

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