Українці не зможуть обігріти житло електроприладами в опалювальний сезон – названа причина

Українці не зможуть обігріти житло електроприладами взимку. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив у чому причина

У переважній більшості багатоквартирних будинків електропроводка не пристосована до таких навантажень. Тому вона почне горіти, якщо у багатьох квартирах одночасно увімкнуть обігрівачі.

Про це попередив українців голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Майбутній опалювальний сезон може стати для мільйонів українців жорстким випробуванням на витривалість. Влада вже попередила містян про зниження температури в будинках на 2-3 градуси. Тобто замість звичних 20-21 градуса тепла в квартирах містян під час опалювального сезону може бути близько 18 градусів.Та насправді це зниження буде набагато відчутнішим, каже Попенко.

“Ніякої температури +18 градусів не буде і близько. Якщо в тих квартирах, до яких теплоносій заходить в першу чергу, він дасть температуру +18 градусів, то, пройшовши по будинку, квартири, до яких він “заходить” в останню чергу, прогріються лише до +12–14 градусів”, – каже експерт.

За такої умови мешканцям холодних квартир залишається єдиний вихід – вмикати електрообігрів. Однак це вкрай небезпечно через те, що проводка у переважній більшості багатоквартирних будинків не розрахована на таке навантаження. У багатьох будинках електропроводці по 30-50, а то й більше років. Вона була прокладена ще в ті часи, коли в сім’ях не було більш ніяких електроприладів, крім телевізора, холодильника і праски. А на опалення будинків газу тоді ніхто не шкодував. Тож додаткового обігріву квартири не потребували.

Згодом, коли вже стало зрозуміло, що Росія затіває ігри з постачанням газу, переводячи їх у політичну площину, українська влада нічого не зробила задля того, щоб забезпечити альтернативні джерела обігріву квартирного фонду. А за 8 років віськового конфлікту з РФ вже можна збуло зробити немало і в плані утеплення будинків, і в плані заміни електропроводки.

“Опікуватись житловим фондом потрібно було раніше. Необхідно було провести технічне обстеження електричних мереж та щитових у будинках і замінити те, що необхідно. Але оскільки нічого цього не зробили, то у нас в 95% будинків мережі не витримають зростання навантаження”, – каже Попенко.

Отже, якщо всі повмикають електроприлади, в ліпшому випадку, їм повибиває запобіжники в квартирах. А в гіршому – проводка в будинку почне горіти.

Який вихід?

Олег Попенко наразі бачить вихід у тому, щоби кожний максимально утеплив своє помешкання до зими. Крім того, треба запастись теплими шкарпетками, ковдрами і теплим одягом, бажано із натуральних тканин (вони ліпше зігрівають). Стане в нагоді також гарячий чай.

Ну, а в кого є така можливість, то краще виїхати за місто у приватний бабусин будинок. І обов’язково, щоб у тому будинку було не лише газове опалення, але й стара добра дров’яна піч. Ну і, звісно, треба подбати про дрова, адже піч без дров нічого не буде варта.

І це – зовсім не зайва порада. Адже невідомо, які “сюрпризи” може нам готувати ворог на зиму. Якщо він почне прицільно бити по комунальних об’єктах, то жителі міст можуть залишитись і без тепла, і без електрики, і без води.

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