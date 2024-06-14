В рекрутингових центрах не видають повістки. Натомість, в центрах можна порадитись з фахівцем й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

“База всіх вакансій у війську об’єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії”, – заявив речник Міонорони України Дмитро Лазуткін.

Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог і заробітку.

Чи видають повістки у рекрутингових центрах – відповідь Міноборони

“Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина, – ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію”, – пояснив Лазуткін.

Вакансії в армії

В Україні відкрито декілька рекрутингових центрів. Вони займаються пошуком людей для служби у Збройних силах України. Популярність посад у війську дуже відрізняється.

Керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв розповів, що на штабні посади черга стоїть, на другому місці — IT, на третьому — БпЛА, на четвертому — прес-служба.

Піхота – на десятому місці.

Як відомо, нещодавно Міністерство оборони запустило сайт “Будь собою“, де також можна знайти вакансію в Силах оборони.

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