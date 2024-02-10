Чи впливає прописка на отримання спадщини – пояснення юриста

Процес отримання спадщини залежить від багатьох нюансів. Зокрема, чи був складений заповіт, а також чи вчасно звернулись спадкоємці для оформлення усіх документів на право нової власності

Про те, чи впливає прописка на процес отримання спадщини, пояснює НСН із посиланням на публікацію адвокатського бюро в “Пані в законі” у Telegram.

Чи впливає прописка на отримання спадщини

“Сама реєстрація, або як у народі говорять прописка, впливає виключно в тому випадку, якщо ви пропустили 6 місяців із дати смерті спадкодавця і не встигли подати вчасно заяву”, – каже адвокат Марія Левченко.

Наприклад, батьки померли, не склавши заповіт. Якщо діти приписані у їхньому будинку, то їм автоматично переходить спадок. Але якщо вони окремо зареєстровані, то мають обов’язково до 6 місяців звернутися до нотаріуса, щоб отримати свою частку.

“А от хто має право отримувати спадок, зазначається у чергах спадкоємців. До першої черги відносять чоловіка/дружину, дітей та батьків померлого”, – додає юрист.

Наголосимо, що оформити спадщину можна як у державного, так і приватного нотаріуса, за місцем відкриття спадщини.

Зазначимо також, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права, право на участь у товариствах чи організаціях, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, права та обов’язки особи як кредитора або боржника.

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