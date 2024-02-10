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Чи впливає прописка на отримання спадщини – пояснення юриста

Журналіст
Чи впливає прописка на отримання спадщини – пояснення юриста

Процес отримання спадщини залежить від багатьох нюансів. Зокрема, чи був складений заповіт, а також чи вчасно звернулись спадкоємці для оформлення усіх документів на право нової власності

Про те, чи впливає прописка на процес отримання спадщини, пояснює НСН із посиланням на публікацію адвокатського бюро в “Пані в законі” у Telegram.

Чи впливає прописка на отримання спадщини

“Сама реєстрація, або як у народі говорять прописка, впливає виключно в тому випадку, якщо ви пропустили 6 місяців із дати смерті спадкодавця і не встигли подати вчасно заяву”, – каже адвокат Марія Левченко.

Наприклад, батьки померли, не склавши заповіт. Якщо діти приписані у їхньому будинку, то їм автоматично переходить спадок. Але якщо вони окремо зареєстровані, то мають обов’язково до 6 місяців звернутися до нотаріуса, щоб отримати свою частку.

“А от хто має право отримувати спадок, зазначається у чергах спадкоємців. До першої черги відносять чоловіка/дружину, дітей та батьків померлого”, – додає юрист.

Наголосимо, що оформити спадщину можна як у державного, так і приватного нотаріуса, за місцем відкриття спадщини.

Зазначимо також, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права, право на участь у товариствах чи організаціях, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, права та обов’язки особи як кредитора або боржника.

Чи впливає прописка на отримання спадщини – пояснення юриста

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